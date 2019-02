Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bahnhof wird umgebaut, deshalb wird nun auch der Bach reguliert © Land Steiermark

Die Arbeiten am Semmering-Basistunnel werden auch in Mürzzuschlag spürbar, wo im Bereich des Bahnhofs 370 Stellplätze entstehen. "Nördlich des Bahnhofs werden gewaltige Erdbewegungen vorgenommen", sagt Bürgermeister Karl Rudischer. Zur Sicherung dieser neuen Park-&-Ride-Anlage wird auch der Maierhoferbach reguliert. Oberhalb des Maierhofer Gehöfts werden Geschiebesperren und Rückhaltebecken errichtet, der Bachlauf selbst wird in Rohren mit einem Durchmesser von eineinhalb Metern unter dem Bahndamm durchgeführt und in den Fröschnitzbach eingeleitet – eine Investition von 2,5 Millionen Euro. Außerdem wird die Zufahrt zum komplett adaptierten Bahnhof verbreitert und neu gestaltet.