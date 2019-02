Feuer am Samstagabend in einem Wohnhaus in St. Barbara, dabei wurde eine Katze gerettet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr war zwei Stunden lang im Einsatz © BFVMZ Adelmann

Gegen 20.45 Uhr bemerkten die Bewohner des Einfamilienhauses in Sankt Barbara im Mürztal am Samstagabend den Brand im Vorraum. Erste Löschversuche der Bewohner verliefen erfolglos, sie flüchteten daraufhin aus dem Haus. Die Freiwilligen Feuerwehren Wartberg und Mitterdorf im Mürztal rückten an, löschten den Brand und retteten die Katze der Familie, sie konnte unverletzt an die - ebenfalls unverletzten - Bewohner übergeben werden.