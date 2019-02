Facebook

Ab auf die Piste, dort zeigt die Brille etwa Tempo und Distanz an © Sammer

Ein beinahe kitschiger Wintermorgen in der Turnauer Schwabenbergarena. Die Sonne scheint durch die dünnen Wolken hervor, die leicht glänzenden Pisten sind frisch präpariert – doch plötzlich zieht etwas die Aufmerksamkeit des rechten Auges auf sich. Etwa ein aus dem Wald huschendes Reh? Oder doch ein anderer Skifahrer, der die Spur kreuzt?Nein. Vielmehr liegt der Fokus des rechten Auges auf einem kleinen Display, unscheinbar im unteren Eck der Skibrille verbaut. Hier werden Daten wie Tempo, Gefälle und gefahrene Pistenkilometer angezeigt, die zum Teil via Smartphone gesammelt werden. So geht es zuerst von der Talstation (825 Meter) hinauf auf 983 Meter, danach 308 gefahrene Meter hinunter. Anfangs mit 27 km/h unterwegs, steigt die Geschwindigkeit auf 56 und 72 km/h. Wer sich allerdings nur auf das Display konzentriert, verliert das Treiben auf der Piste schnell aus den Augen, das neueste Spielzeug der Schwabenbergarena fordert eine große Portion Selbstdisziplin.

