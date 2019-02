Facebook

Markus Noll stellte den neuen Brucker Online-Stadtplan vor © Stadt Bruck

Es war eine kurze Gemeinderatssitzung ohne große Weichenstellungen oder Beschlüsse, die am Donnerstagabend in Bruck über die Bühne ging. Aber es gab doch einige sehr interessante Aspekte – und dazu Einblicke in das Verhältnis der Fraktionen ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl. Einleitend stellte Markus Noll, der EDV-Experte der Stadt, den neuen Online-Stadtplan von Bruck vor, der seit Jahresbeginn im Internet auf der Seite www.bruckmur.at abrufbar ist. 37.000 Objekte kann man auffinden, Entfernungen, Höhenprofile und anderes kann man abmessen. Das System wird noch weiter ausgebaut, etwa um Mountainbikestrecken. Und weil man fast alles im Stadtamt gemacht hat, fielen nur 1700 Euro externe Kosten an, wie Noll erfreut anmerkte.

