Windräder werden heiß diskutiert, besonders dann, wenn ein neuer Windpark kommen soll © Manfred Polansky

Zu unseren Berichten über den Windkraft-Ausbau auf Pretul und Stanglalm



Unser Alleingang ist sinnlos

Windräder verunstalten unsere Landschaften, kosten viel Geld, entwerten Immobilien der Umgebung, töten Vögel und Fledermäuse, erzeugen nervenden Lärm und erfordern oft großflächige Rodungen. Dabei könnte ein einziges Kohle- oder Gaskraftwerk von der Größe Mellach alle derzeit in Österreich bestehenden Windräder ersetzen.

Wir verschwenden also Milliarden und zerstören Gegenden wie das Steirische Randgebirge von der Weinebene bis zu den Fischbacher Alpen, um die Pariser Klimaziele zu erfüllen. Selbst wenn wir die Windkraft in Zukunft voll ausbauen, wäre die CO2-Einsparung nur so groß wie Chinas Emission in einem halben Tag! Unsere Anstrengungen sind sinnlos, da China, Indien und USA beliebig emittieren und auch viele andere Länder die Klimaziele einfach ignorieren.

Da Kohle, aber auch Gas noch jahrhundertelang zur Verfügung stehen, sollten wir eine Zeitlang abwarten und beobachten, was die Großen machen. Die werden langfristig Kernenspaltung und -fusion ausbauen. Zur Energieversorgung der Weltbevölkerung von bald zehn Milliarden auf menschenwürdigem Niveau reicht „Ökostrom“ allein jedenfalls nicht aus.

Dr. Felix Schauer, Graz

Die Klimaziele und die Politik

Zu diesem Kommentar passen manche Sprüche unserer Politiker. Verkehrsminister Hofer sagt: „Klimaziele sind nicht nur leere Worte“ und erhöht das Autobahnlimit teilweise auf 140 km/h. Umweltministerin Köstinger sagt: „Die Notwendigkeit des Handelns besteht“ und verweigert Pet-Flaschen- und Aludosenpfand. Der Kanzler: „Umweltschutzmaßnahmen müssen den Menschen zumutbar sein.“

Aber was ist schon zumutbar? Den Vielfliegern sind Flugbenzinsteuern unzumutbar. Den Autofahrern sind Bahnbauten unzumutbar. Der Agrarlobby sind Großstallbeschränkungen unzumutbar. Der Bauindustrie sind Bauverbote auf der Grünen Wiese unzumutbar. Den Japanern sind Walfangverbote unzumutbar. Den Brasilianern sind Schlägerungsverbote unzumutbar.

Aber uns allen ist ein Temperaturanstieg zumutbar, der uns eher früher als später vom Planeten hinwegfegen wird.

Josef Rosenberger, Sinabelkirchen