Peter Koch und Kurt Diepold mit einem Bild des „offenen Rathauses“ © Franz Pototschnig

Die Brucker SPÖ stellte am Montag ihr Arbeitsprogramm für 2019 vor. Um zu zeigen, dass in Bruck etwas gelingt, wurde ein Pressegespräch im „Bistro aktiv“ in der Roseggerstraße abgehalten. Das ehemalige „Forum“ stand lange leer, jetzt sind 4500 Quadratmeter wieder mit Leben erfüllt. Parteivorsitzender Kurt Diepold betonte, dass man mit dem Aufzeigen von Missständen und dem Verbreiten von „Untergangs-Szenarien“ mehr öffentliche Aufmerksamkeit erreichen könne als mit konstruktiver Arbeit. Er sprach damit die FPÖ an: „Sie hat zwei der fünf Mandaten im Gemeindevorstand. Da sollte man mitarbeiten und nicht immer nur kritisieren!“

Bürgermeister Peter Koch schlug in dieselbe Kerbe: „Alle Mitglieder im Gemeinderat haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, mitzuarbeiten.“ Und zum Umgangston, der vor allem auf Facebook und generell im Internet eingerissen ist: „Wir sind nicht New York. Bruck kann diesen Hass nicht verkraften.“ Das höre er, Koch, auch immer wieder im Gespräch mit der Bevölkerung.

Gespräche mit der Bevölkerung

Dieses Gespräch soll übrigens intensiviert werden: Koch will in allen zehn Ortsteilen das Gespräch mit der Bevölkerung suchen: Das beginnt zu Mittag mit einem Essen, danach will er mit den Bewohnern über Wünsche, Sorgen und Anliegen reden. Am Ende steht ein „Bürgergespräch“.

Die SPÖ denkt auch daran, zu Beginn der Gemeinderatssitzungen eine Fragestunde für die Bürger einzuführen. Auf alle Fälle sollen künftig Gemeinderatssitzungen im Internet übertragen werden: „Das ist erst durch die Änderung der Gemeindeordnung möglich geworden.“ Für mehr Transparenz steht auch das Gittertor im Rathaus, das künftig auch an Samstagen offen sein wird. Die SPÖ will bis Ende Mai ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl fertig haben. Koch: „Es wird auch Kandidaten geben, die für viele überraschend sind.“

