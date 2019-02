Hannes Amesbauer bleibt FPÖ-Parteiobmann des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag – und will bei der Gemeinderatswahl 2020 punkten.

Das Führungsteam Ebner, Amesbauer, Richter und Wenninger mit Kunasek (2.v.r.) © FPÖ/Pensl

Beim jüngsten ordentlichen Bezirksparteitag der FPÖ Bruck-Mürzzuschlag im Gasthaus Turmwirt in Kindberg-Mürzhofen wurde Bezirksparteiobmann Hannes Amesbauer mit 97 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Seine Stellvertreter sind Arnd Meißl (Mürzzuschlag), Reinhard Richter (Kapfenberg), Ernst Ebner (Sankt Barbara) und Ronald Wenninger (Tragöß-St.Katharein).

„Unsere Stärke ist unsere Geschlossenheit im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Bei der Gemeinderatswahl 2020 treten wir überall an. Wir haben gute Kandidaten, mit denen es möglich ist, absolute Mehrheiten zu brechen. In einigen Gemeinden ist sogar der Bürgermeistersessel in greifbarer Nähe“, zeigte sich Amesbauer motiviert.

Ehrengäste waren unter anderem Verteidigungsminister Mario Kunasek sowie der Dritte Landtagspräsident Gerhard Kurzmann. Kunasek unterstrich den Stellenwert der FPÖ Bruck-Mürzzuschlag für die FPÖ Steiermark: „Ihr seid eine wichtige Stütze und organisatorisch und personell so gut aufgestellt wie noch nie. Mit Hannes Amesbauer steht der richtige Mann an der Spitze.“