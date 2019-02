Facebook

Walter Schöngrundner hält in der rechten Hand eine Tunnellampe, in der linken Hand eine Markscheiderlampe © Marco Mitterböck

Was tun im Falle eines Stromausfalls? Dieses bedrohliche Szenario kostet Walter Schöngrundner aus Bruck maximal ein Lächeln, ist er doch der stolze Besitzer von gleich 1100 Lampen aus der Welt des Bergbaus, damit beheimatet der Pensionist eine der größten Sammlungen Österreichs. Rund 30 Stück aus dieser imposanten und zugleich akribisch katalogisierten Sammlung, die das Einfamilienhaus im Ortsteil Einöd schmückt, stammen vom Grazer Unternehmer Pius Pirringer. Und damit von jenem Mann, dem Schöngrundner die vergangenen acht Jahre gewidmet hat. „Am 24. Februar jährt sich heuer sein 100. Todestag“, erzählt Schöngrundner. Aus diesem Grund begab er sich mit seinen Mitstreitern Hermann Schäpers und Werner Horn auf einen historischen Ausflug ins Bergbaugebiet Bochum, Frankreich oder auch an die österreichische Nationalbibliothek, um das Schaffen Pirringers aufzuarbeiten. „Wir haben enorm davon profitiert, dass die Zeitungen mittlerweile digitalisiert wurden. So haben wir anhand von Inseraten gesehen, wann welche Modelle auf den Markt kamen“, erzählt Schöngrundner und nimmt den Besucher mit auf eine Reise in die Epoche der Frosch-, Tunnel- und Karbidlampen.

