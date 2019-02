Facebook

Handelsmotor SC Seiersberg © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Landeshauptstadt rangiert in der Auswertung der Lohnsteuer-Statistik (am Wohnort; Jahr 2017) nur mehr im Mittelfeld.

Aber: Beim Vergleich der ganzjährig Teilzeitbeschäftigten verdienen die Frauen in Graz netto um 9 Prozent mehr als die Männer. Erstere sind besser ausgebildet.

