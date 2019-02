Mit dem Ziachschlitten brachten die Bauern früher ihr Bergheu ins Tal. In Kindberg wurden mit den alten Schlitten sogar Rennen gefahren.

Mit Muskelkraft kann Hannes Stullner den Schlitten bremsen © Melanie Meisenbichler

Wenn man bedenkt, welche Last einem Ziach- oder Heuschlitten früher aufgeladen wurde, erscheinen die verdünnen Holzlatten beinahe schon zierlich. Mit einem kleinen Model brachten die Bauern und Waldarbeiter im Winter bis zu eineinhalb Festmeter Bergheu im Mürztal in die Täler. Somit war der Schlitten eines der wichtigsten Transportmittel bis in die 1950er Jahre.

