Was, wann, wo?Das ist los am Wochenende in der Region Bruck-Mürzzuschlag

Bis Sonntag ist in der Region allerhand los, von den Gymnasialspielen des Herta-Reich-Gymnasiums Mürzzuschlag bis zur Mineralienbörse in Krieglach. Wir haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.

Was, wann, wo?

Die Mürzzuschlager Schüler warten schon auf die Premiere am Freitag © Martina Pachernegg

DONNERSTAG, 7.2.

KAPFENBERG. Die Junge Wirtschaft lädt zum B2B Speed Dating: Stelle dich in 60 Sekunden vor und lerne in kurzer Zeit viele neu Unternehmer kennen. FH Joanneum, Werk-VI-Straße 46, 17 Uhr. Anmeldung unter Tel. (03169 601 771 oder per E-Mail unter jw@wkstmk.at.

KAPFENBERG. In der Ausstellung „Rohstoffe sind Zukunft“ wird der Rohstoffkreislauf anhand von Exponaten und interaktiven Stationen erklärt. Kulturzentrum, Mürzgasse 3, Mo. bis Do. von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, Fr. 9 bis 12 Uhr, Sa., So. und Feiertage von 14.30 bis 18 Uhr.

KAPFENBERG. Offener Leseabend. Mitglieder des Europa-Literaturkreises Kapfenberg lesen ihre neuesten Texte. Café Illusion, 19 Uhr.

KAPFENBERG. Ausstellung „Städteportraits & more“ von Sascha Meister auf der Burg Oberkapfenberg während der Öffnungszeiten.

KAPFENBERG. Treffen der Victory Krebs Selbsthilfegruppe. ISGS-Drehscheibe, Grazer Straße 3, 18 Uhr. Thema: „So zähmen Sie ein Stachelschwein“, Tipps zum gelungenen Umgang mit schwierigen Menschen. Tel. (03862) 215 00.

KINDBERG. Fotoausstellung „fest-flüssig-gasförmig“ von Philipp Jakesch. Galerie K, Kirchplatz 3, von 15 bis 17 Uhr.

MARIAZELL. Mütter-/Elternberatung von 9 bis 11 Uhr und Geburtsvorbereitung von 11 bis 12.30 Uhr. Elternberatungsstelle, Grazer Straße 25.

MÜRZZUSCHLAG. Vortrag zum Thema „Deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin soll deine Nahrung sein“. Studio Sportiv Club, Mariazellerstraße 1, 19 Uhr.

MÜRZZUSCHLAG. Verein Achterbahn für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Grazerstraße 32, von 15.30 bis 18 Uhr.

MÜRZZUSCHLAG. Familiensonderführung im Wintersportmuseum, Wiener Straße 13, 15.30 Uhr. Tel. (03852) 35 04.

MÜRZZUSCHLAG. Informationsveranstaltung„Plastikfrei leben“. Wie es eine 5-köpfige Familie schafft, fast ohne Plastik einzukaufen und zu leben. Haus der Begegnung, Kirchengasse 1, 19 Uhr.

NEUBERG. Historische Fackelwanderung durch das Stiftsareal. Treffpunkt: Eingang beim Münster, 18 Uhr. Anmeldung erforderlich unter Tel. 0681-104 340 46.

THÖRL. Treffen der Stillgruppe. Elternberatungsstelle, Palbersdorf 86, von 9.30 bis 11.30 Uhr.

TURNAU. Sprechtag der Notariatskanzlei Mühl-Schwab. Marktgemeinde, von 13 bis 15 Uhr, Anmeldung erforderlich unter Tel. (03863) 21 11-15.

FREITAG, 8.2.

BRUCK. Anwaltliche Erstauskunft für den Gerichtssprengel Bruck-Kapfenberg erteilt Rechtsanwalt Martin Holzer, Mittergasse 10, 14 bis 17 Uhr. Tel. (03862) 550 50.

BRUCK. Preisschnapsen des Tennisclubs Oberaich. Tennisbuffet Rabko, 17 Uhr.

BRUCK. Mütter-Baby-Runde mit Still- und Ernährungsberatung. Elternberatungszentrum, Erzherzog-Johann-Gasse 1, von 9.30 bis 11 Uhr.

KAPFENBERG. Ausstellung „Städteportraits & more“ von Sascha Meister. Burg Oberkapfenberg zu den Öffnungszeiten.

KAPFENBERG. „heim@tverbunden“. Ein Theaterstück von Siegfried Lämmerhofer. Spielraum, Friedrich-Böhler-Straße 9, 19.30 Uhr.

KRIEGLACH. Ein lustiger Abend mit Peter Roseggers Humor: Der Schauspieler Franz Gollner liest aus „Heitere Geschichten“ von Irene Pfleger und Jakob Hiller. Veranstaltungszentrum, 19 Uhr.

MARIAZELL. „Die Mühle im Zauberwald“. Ein Märchen für Jung und Alt mit der Mariazeller Theatergemeinschaft. Theaterstadl, 18 Uhr. Tel. 0676-933 35 77.

MÜRZZUSCHLAG. „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow. Theateraufführung mit dem Ensemble der Gymnasialspiele. Herta-Reich-Gymnasium (Aula), Roseggergasse 10, 19 Uhr. Tel. (050) 248 05 31 00.

Die Generalprobe

MÜRZZUSCHLAG. Erste anwaltliche Auskunft für den Gerichtssprengel Kindberg-Mürzzuschlag erteilt Rechtsanwalt Alexander Dressler, Wiener Straße 50, von 14 bis 17 Uhr. Tel. (09852) 300 80.

NEUBERG. Kegeln im Treff um 15 Uhr. Anmeldung unter Tel. 0699-887 950 68.

NEUBERG. Flohmarkt bei Bauers Trödelhütte, Freitag und Samstag, 9 bis 17 Uhr.

TURNAU. Sprechtag der AK Steiermark. Marktgemeinde, von 8 bis 12 Uhr. Tel. (03863) 21 11-15.

SAMSTAG, 9.2.

KINDBERG. Bauernball. Volkshaus, Vösendorfplatz 1, 20 Uhr.

KINDBERG. Nächtliche Taschenlampenwanderung. Treffpunkt Kirche im Waldrefugium, Allerheiligen, von 16.30 bis 18 Uhr. Anmeldung: Tel. 0664-885 081 90.

KRIEGLACH. „Zu Fuß nach Jerusalem“. Vortrag des katholischen Bildungswerks. Pfarrsaal, Roseggerstraße 5, 19.30 Uhr.

KRIEGLACH. 15. Krieglacher Ortspokal des Eis- und Stocksportvereins Massing. Parkplatz vis à vis Rüsthaus, ab 7 Uhr.

KRIEGLACH. Mineralienbörse im Gasthaus Rothwangl „Zur Waldheimat“, Hauptplatz 3, von 14 bis 17 Uhr.

MARIAZELL. Multivisionsvortrag „Nordindien – Rajasthan, ein Land wie im Bilderbuch“ von Werner Simi. Volksheim St. Sebastian, 19 Uhr. Tel. 0676-307 37 72.

MÜRZZUSCHLAG. Das Südbahn Museum öffnet während der Wintermonate seine Pforten. Südbahnmuseum, Heizhausgasse 2, 10 Uhr. Tel. 0664-910 82 01.

MÜRZZUSCHLAG. Skijöring, Galopprennen und Schanzenspringen. Reitanlage Ganz, 14 Uhr.

MÜRZZUSCHLAG. „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow. Theateraufführung mit dem Ensemble der Gymnasialspiele. Herta-Reich-Gymnasium (Aula), Roseggergasse 10, 19 Uhr. Tel. 050 248 053 100.

MÜRZZUSCHLAG. „Ball der Generationen“ des Pensionistenverbands im Stadtsaal. Beginn: 16 Uhr, Saaleinlass ab 15 Uhr. Musik: Austria Express. Glückshafen. Tischreservierung unter Tel. 0664-730 039 25.

PERNEGG. Livemusik von Steve Harrison. Country Station, Kirchdorf 1, 20 Uhr.

ST. BARBARA. Leo Kysèla feat. The String Hammer – Souly Nights 2018/19. Jörgis Bar, Hauptplatz, 20 Uhr.

TURNAU. Zwergerlrennen des WSV Au. Seeberg, 11 Uhr.

SONNTAG, 10.2.

KINDBERG. Schneeschuhwanderung. Treffpunkt: Berggasthof Pölzl, Herzogberg 9, Anmeldung: Tel. 0664-885 081 90.

KRIEGLACH. Kinderskitag der Marktgemeinde. Treffpunkt beim Skilift, Gasthof Annerlbauer, 13.30 Uhr.

MÜRZZUSCHLAG. Maskeneislaufen. Kinderfreundeheim Hönigsberg, Gutenbrunngasse 17, ab 14 Uhr.

MÜRZZUSCHLAG. „Eine Ganze Familie“. Konzert mit Xenia Ganz (Mezzosopran), Maxim Ganz (Violoncello), Amiram Ganz (Violine) und Claus-Christian Schuster (Klavier). Werke von Schubert, Berlioz, Massenet, Franck, Ravel u.a., Brahms-Museum (Kaisersaal), Wiener Straße 4, 18 Uhr, Tel. (03852) 34 34.