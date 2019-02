Facebook

Die Spitzen der Feuerwehr mit ihren Ehrengästen © BFVMZ/FF Kindberg

Zur 150. Wehrversammlung lud kürzlich die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt, dabei präsentierte Kommandant Peter Deschmann auch die Bilanz für 2018: In knapp 16.000 ehrenamtlichen Stunden wurden mehr als 220 Einsätze und 76 Übungen geleistet. Aufgrund der Altersgrenze kam es anschließend zu einer Neuwahl, Deschmann und sein Stellvertreter Johannes Ilgerl legten ihre Ämter nach 18 gemeinsamen Jahren zurück. So wurden in dieser Zeit über 4500 Einsätze zum Schutze der Bevölkerung von Kindberg und Umgebung getätigt, der Fuhrpark von sieben Fahrzeugen auf modernstes Gerät ausgetauscht und der Schadstoffstützpunkt für den Bereich Mürzzuschlag professionalisiert.