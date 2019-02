Facebook

Die Zufahrt wurde von Falschparkern verstellt © FF Kapfenberg-Diemlach

Das Wochenende ist zwar bereits vorbei, der Ärger über einen Einsatz sitzt bei Andreas Spreitz, dem Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach, aber noch immer tief. Alles begann damit, dass die Feuerwehr am Samstagabend gegen 21.35 Uhr zu einer Türöffnung in den Karl-Schöberl-Hof gerufen wurde. Nahe des Diemlacher Sportplatzes befand sich eine verletzte Person in einer Wohnung, die die Eingangstür nicht mehr selbst öffnen konnte. Für die erfahrenen Kameraden der Diemlacher Feuerwehr ein ganz normaler Einsatz – eigentlich. „Denn leider behinderten drei falsch parkende Fahrzeuge die Zufahrt zum Einsatzort“, schildert Kommandant Spreitz. Damit wurde auch der Einsatz der Feuerwehrleute, sie unterstützten in diesem Fall das Rote Kreuz, erschwert, weil die Kameraden die zum Öffnen der Tür notwendigen Gerätschaften händisch zum Einsatzort tragen mussten.

