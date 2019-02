Facebook

Die Feuerwehr räumte schließlich im Lokal auf © FF Kindberg-Stadt

Für die Gäste eines Chinarestaurants in Kindberg gab es am Sonntagnachmittag einen Nachtisch, der so nicht bestellt war: Eine Dachlawine krachte durch ein Dachfenster in den Gastraum und verteilte sich dort auf dem Boden. Der Schnee landete auch auf einem Tisch, an dem gerade Gäste aßen. Sie kamen ebenso wie das Personal mit dem Schrecken davon.