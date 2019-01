Zwölf Mannschaften kämpften beim U12-Hallenturnier in der Brucker Sporthalle um den Sieg. Nach einem spannenden Turnier setzte sich der KSV in einem packenden Finale gegen den FC Proleb mit 5:4 im Siebenmeterschießen durch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das U-12-Team des KSV holte sich den Sieg in der Brucker Sporthalle © Stadt Bruck

Winterzeit ist Hallenfußballzeit: In der Brucker Sporthalle gehen auch heuer zahlreiche Jugendturniere über die Bühne, so etwa am vergangenen Wochenende das Turnier der U12-Nachwuchsmannschaften. Zwölf Teams aus der Region, aber auch aus Graz und Umgebung lieferten sich spannende Matches.