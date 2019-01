Hobbydichter Karl Sommerer präsentierte im Dachbodentheater 2.0 in Zusammenarbeit mit der Stadt Bruck und der Zeit- und Hilfsbörse seinen neuen Gedichtband.

Karl Sommerer (4.v.r.) präsentierte im Dachbodentheater seinen neuen Gedichtband © BRUCK/PASHKOVSKAYA

Karl Sommerer, Stadtarbeiter in Bruck, ist ein bekanntes Gesicht in der Kornmesserstadt und für seine Höflichkeit im Umgang mit den Bürgern bekannt. Dass er in seiner Freizeit auch ein leidenschaftlicher Hobbydichter ist, wissen vor allem Nutzer sozialer Netzwerke, mit denen der 33-Jährige häufig seine Gedichte teilt.