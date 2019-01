Eine feierliche Ballsaison mit einem speziellen Höhepunkt

Facebook

Das Highlight der Maturaballsaison: ein Heiratsantrag © Ballguide/Pressberger

Mit dem Maturaball der HAK Mürzzuschlag ist am Wochenende die regionale Maturaballsaison zu Ende gegangen, die bereits am 20. Oktober - also vor drei Monaten - begonnen hatte. Insgesamt elf Mal wurde, vor allem in den Sälen in Bruck und Krieglach, eifrig getanzt, auch der Spaß kam bei der Mitternachtseinlage jedoch nicht zu kurz. Die jungen Damen und Herren legten sich ordentlich ins Zeug, um sich selbst und ihren zahlreich erschienenen Familien einen besonderen Abend zu bereiten. Für DEN Höhepunkt der Ballsaison sorgte aber natürlich Muris Dautovic, der Arabela Dauti am Ball der Brucker Handelsakademie einen Heiratsantrag machte.