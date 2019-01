Kleine Zeitung +

Fölz Auto zehn Meter tief in die Klamm abgestürzt

Am Samstagabend kam in der Fölz (Gemeinde Thörl) ein Pickup von der schneeglatten Straße ab und stürzte in den Bach. Der Lenker konnte sich selbst befreien, kam aber nicht alleine über die Böschung zurück. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.