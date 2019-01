Kleine Zeitung +

St. Lorenzen im Mürztal Zwischendecke aus Holz löste Wohnungsbrand aus

Samstagabend brach in einem Wohnhaus in Rammersdorf (St. Lorenzen im Mürztal) ein Brand aus, bei dem Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstand. Nun steht die Ursache fest.