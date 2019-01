In Mürzzuschlag wird für 25 Millionen Euro eine Sonderkrankenanstalt für Stoffwechselerkrankungen errichtet, damit wird auch der Standort des Krankenhauses abgesichert.

Drexler, Winkler und Fartek (v. l.) präsentierten die Pläne © VAEB

Dass die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) in Mürzzuschlag eine Sonderkrankenanstalt errichtet, ist seit Montag Gewissheit. Am Donnerstag präsentierten VAEB-Obmann Gottfried Winkler, KAGes-Vorstand Ernst Fartek und Landesrat Christopher Drexler nun die Details. Insgesamt 25 Millionen Euro werden auf dem Areal des LKH Mürzzuschlag zwischen Krankenhaus und Pflegezentrum verbaut, der Baubeginn erfolgt im Herbst 2020. Genau zwei Jahre später soll dann die Eröffnung erfolgen, um künftig 80 Versicherungsnehmer in den Bereichen Diabetes und Stoffwechselerkrankungen zu betreuen.

