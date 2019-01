ÖVP-Bezirksparteiobmann Hans Seitinger will keinen provokanten Gemeinderatswahlkampf führen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Seitinger mit Gattin Anni © Fuchs

Wir werden die Welt nicht provozieren“, meinte Hans Seitinger, ÖVP-Landesrat und Bezirksparteiobmann von Bruck-Mürzzuschlag, bei seinem traditionellen Neujahrsbesuch in der Redaktion der Kleinen Zeitung in Bruck. Denn schließlich wäre es nicht fair, den Regierungspartner im Land – also die SPÖ – zu beschmutzen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.