Hans Seitinger mit Gattin Anni © Fuchs

Wir werden die Welt nicht provozieren“, meinte Hans Seitinger, ÖVP-Landesrat und Bezirksparteiobmann von Bruck-Mürzzuschlag, bei seinem traditionellen Neujahrsbesuch in der Redaktion der Kleinen Zeitung in Bruck. Denn schließlich wäre es nicht fair, den Regierungspartner im Land – also die SPÖ – zu beschmutzen.

Vielmehr will Seitinger auf Zukunftsthemen setzen, „denn gewählt wird in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit oder in die Gegenwart“, betont er. Und zur Zukunft gehört auch die Jugend. „Unser großes Ziel für die Gemeinderatswahl 2020 ist, in jeder Gemeinde des Bezirks einen jungen Mandatar oder eine junge Mandatarin zu installieren“, hofft der Bezirksparteiobmann.

Ein zweites Ziel ist die Rückeroberung von Bürgermeistersesseln, wobei Seitinger ganz besonders auf Mariazell verweist. Mit Walter Schweighofer verfüge die Mariazeller Volkspartei über einen hervorragenden Kandidaten, und dahinter stehe ein entsprechend gutes Team, ist Seitinger überzeugt – und dass der bisherige Mariazeller Bürgermeister Manfred Seebacher (SPÖ) nicht mehr kandidiert, mache einen Gewinn der ÖVP zumindest nicht schwerer.

Feste Bastionen

Junge Kandidaten will Seitinger auch für die Stadt Bruck, dort werde es neue Gesichter geben, verspricht der Bezirksparteichef, der in der Kornmesserstadt stark auf Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger setzt: „Die haut sich wild hinein“, ist Seitinger voll des Lobes.

Neben den „festen Bastionen“ der ÖVP im Bezirk wie Langenwang, Tragöß-St. Katharein oder Aflenz setzt er auch auf Pernegg unter Bürgermeisterin Eva Schmidinger: „Sie hat das Zeug, dass sie diesmal die einfache Mehrheit schafft.“ Acht ÖVP-Bürgermeister schweben Seitinger nach der Wahl vor – ohne Teilzeitlösungen. Und er hofft auf den Bundestrend: „Wir stehen in den Umfragen derzeit nicht schlecht da, aber wir dürfen uns den Liegestuhl keinesfalls leisten.“

