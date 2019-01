Am Donnerstag feiern wir die beliebtesten Obersteirer: Bei der Galanacht "Köpfe des Jahres" werden im Styria Media Center die Sieger gekürt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Köpfe des Jahres werden am Donnerstag in Graz gekürt © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Es war ein Testlauf, der gleich im ersten Versuch einschlug. Nachdem die Kleine Zeitung in Graz bereits seit 2011 ihre "Grazer des Jahres" gekürt hatte, zog 2016 schließlich auch die Obersteiermark mit. Als eine von vier Großregionen begab sie sich auf die Suche nach den Köpfen des Jahres. Kaum angekündigt, sprangen die Mürztaler sofort auf diesen Zug auf, voteten eifrig und setzten sich in der ersten Auflage gleich in vier - von sieben - verschiedenen Kategorien durch. Damals siegten Gastronom Ewald Harrer, Laura Winkler (Kultur), Karl Winkelmayer (Soziales) und Extremsportler Andreas "Rambo" Ropin.