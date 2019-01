Am 1. März findet der Jugendlandtag in Graz statt. Im Vorfeld gibt zwei Treffen im Bezirk.

Am 1. März findet in Graz wieder ein Jugendlandtag statt © Sabine Hoffmann

Wie kann man die Verkehrsanbindung in Ballungszentren verbessern? Warum gibt es immer weniger Angebote für Jugendliche in den Regionen? Und welche Möglichkeiten gibt es, um für mehr Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Jugendgruppen zu sorgen? Diese und weitere Fragen werden am Montag im Rathaus Bruck und am Mittwoch im Stadtsaal Mürzzuschlag diskutiert. Jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr bekommen Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren die Möglichkeit, sich bei diesen Vorbereitungstreffen für den Jugendlandtag am 1. März in Graz auszutauschen.

