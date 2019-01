Facebook

Alleine fünf Lkw bargen die Feuerwehren St. Kathrein/Hauenstein und Krieglach am Mittwoch © FF St. Kathrein/H

Gleich vier Lkw am Nachmittag und ein weiterer am frühen Abend blieben am Mittwoch auf der B72 am Alpl von St. Kathrein/Hauenstein weg hängen. "Wir waren von 14 bis 18 Uhr beschäftigt und wie wir im Rüsthaus zurückgekommen sind, hat es wieder einer probiert und wir haben wieder ausrücken müssen", sagt Horst Weghofer von der Freiwilligen Feuerwehr St. Kathrein/Hauenstein.