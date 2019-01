Nachdem die Feuerwehr Krieglach einen Traktor aus einem Bach am Alpl geborgen hatten, wurde sie zu einem Garagenbrand nach Fressnitz gerufen.

Die Kameraden waren rasch vor Ort © Freiwillige Feuerwehr Krieglach

Am Dienstagabend, dem 8. Jänner, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach bereits zum zweiten Mal an diesem Tag zu einem Einsatz alarmiert. Diesmal zu einem Garagenbrand in Fressnitz.