Fünf Feuerwehren standen in der Nacht beim Brand eines Einfamilienhauses in Hafendorf im Einsatz.

Flammen schlugen aus dem Obergeschoss © FF Kapfenberg

Im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Hafendorf (Stadtgemeinde Kapfenberg) brach in der Nacht auf Donnerstag ein Brand aus. Die Bewohner konnten sich ersten Informationen zufolge gerade noch in Sicherheit bringen. Fünf Kapfenberger Feuerwehren wurden zum Brandort alarmiert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Gegen 4 Uhr früh war der Brand gelöscht.