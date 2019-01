Facebook

Bergrettung und Feuerwehr bargen elf Personen vom Lift, darunter ein Baby und vier Kinder © Filmteam Austria/Roland Theny

Das Schneechaos verschonte auch die Aflenzer Bürgeralm nicht. So mussten aufgrund des anhaltenden Schneesturms die Schlepplifte auf der Alm abgeschaltet werden, und im unteren Bereich des Sesselliftes sind Bäume auf das Liftseil gestürzt, berichtete Günther Essenko, Geschäftsführer der Naturerlebnis Bürgeralm GesmbH & Co KG. 14 Personen saßen am Sessellift fest, darunter auch ein Baby und vier Kinder.

