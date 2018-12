Am 31. Dezember endet unsere „Köpfe des Jahres“-Wahl, dann geht es ans Auszählen. Die Kür findet am 17. Jänner in Graz statt.

In unserem Büro stapeln sich schon die Stimmzettel, unsere Köpfe-Wahl läuft noch bis zum 31. Dezember. Dann wird abgerechnet © MM

Am 2. Jänner wird es spannend, dann werden sich die Redakteure unseres Brucker Büros über einen großen Haufen an Papier hermachen. Schließlich hat unsere „Köpfe des Jahres“-Wahl in den vergangenen Wochen und Monaten derart viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass sich in unserer Brucker Redaktion die Stimmzettel förmlich stapeln.