Die Skulptur „Die Sinnende“ steht im Innenhof des Rathauses © Heike Dobrovolny Heike

Es sind bleibende Erinnerungen, die einen Menschen unvergesslich machen. Diese Erinnerungen können auch greifbar sein, in Form von Skulpturen und Denkmälern. Mürzzuschlag erinnert in dieser Form an Josef Pillhofer, der schon zu Lebzeiten zu den bedeutendsten österreichischen Bildhauern zählte. 1921 geboren, wuchs Pillhofer in Müzzuschlag auf, bevor er in der Meisterklasse von Fritz Wotruba an der Akademie der bildenden Künste in Wien zum akademischen Bildhauer ausgebildet wurde, um anschließend in seinem Staatsatelier in der Krieau zu arbeiten.