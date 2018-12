Start in die Hallensaison

Das achtköpfige Team mit Trainer Gerald Jalitsch © KSV

Was tun, wenn das Wetter in der Heimat so gar nicht zum Training motivieren kann? Auswandern! Zur Vorbereitung auf die Hallensaison absolvierten deshalb acht KSV-Athleten, darunter die ÖLV-Kadermitglieder Sebastian Gaugl, Samuel Reindl und Neuzugang Nico Garea sowie StLV-Kaderathletin Bianca Illmaier, im portugisischen Vila Real San Antonio im dortigen Olympiastützpunkt einen zehntägigen Trainingskurs unter Leitung von Trainer Gerald Jalitsch.