Tourengeher gerettet"Nicht jedes rücksichtslose Verhalten kann ungestraft bleiben"

Skitourengeher unterschätzen oft die Gefahren und bringen auch ihre Retter in Gefahr © Archivbild/Bergrettung/Bretterbauer

Ein Alpineinsatz am Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat am Heiligen Abend bei eisigem Wind mit Spitzen von 150 km/h und minus 15 Grad noch ein glückliches Ende gefunden, aber nicht ohne auch die Helfer in Gefahr zur bringen. "Wir waren gerade bei der Bescherung, da hat uns die Bergrettung alarmiert, ob wir rauffahren können", schildert Hüttenwirt Josef Filzwieser der Kleinen Zeitung den Einsatz mit den Skidoos am Heiligen Abend.

