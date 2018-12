Facebook

Pumparbeiten in Mariazell © FF Mariazell

Wenig weihnachtlich zeigt sich das Wetter in Teilen der Steiermark heute. Neben teils starken Windböden und überdurchschnittlichen Temperaturen (in Deutschlandsberg ist es derzeit mit 10 Grad österreichweit am wärmsten) gibt es vor allem in der Obersteiermark und im Oberen Murtal teils kräftigen Regen. Am meisten Niederschlag gab es dabei im Ausseerland: In Altaussee kamen in den letzten 48 Stunden mehr als 145 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.