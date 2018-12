Besseres Umsteigen am Europaplatz

Der Europaplatz, zentraler Umsteigepunkt der MVG © MVG

In letzter Zeit erreichten uns immer wieder Klagen von Eltern, dass der Bus der MVG-Linie 2, der um 13.27 Uhr beim Kapfenberger Gymnasium hält, täglich überfüllt ist: „Ein Drittel der Kinder kommt nicht mehr in diesen Bus, warum nimmt man keinen größeren“, fragte erst kürzlich eine Mutter.

Verkehrsleiterin Anja Benesch von der MVG betont, dass zu dieser Zeit ohnehin 12-Meter-Busse verkehren. „Größere haben wir im Linienverkehr gar nicht.“ Allerdings könnte es sein, dass wegen Reparaturen fallweise kleinere 10-Meter-Busse eingesetzt waren. Sie will sich darum kümmern, dass dies künftig nicht mehr passiert.

