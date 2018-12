Facebook

Das Haus von Christoph R. und Bettina F. erregt mit seiner Beleuchtung viel Aufsehen © Franz Pototschnig

Adventbeleuchtung an Wohnhäusern wird immer beliebter. Ein wenig Licht in den längsten Nächten des Jahres kann nicht schaden, denken sich die Hausbesitzer und schmücken Balkone oder Fenster mit Lichtgirlanden.

Manche aber geben sich mit solchen Kindereien nicht zufrieden, wie etwa Christoph R. und Bettina F., die ihr modernes Haus in Allerheiligen, Gemeinde Kindberg, heuer das zweite Jahr in einem Ausmaß beleuchten, wie man es selten findet.

