Schwerer Unfall in der Breitenau © Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag Mittag auf der L 104 in der Breitenau am Hochlantsch zwischen Mixnitz und Breitenau. Ein Pkw war offenbar von seiner Spur Richtung abgekommen und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, der Richtung Murtal unterwegs war. Dabei wurde der Pkw-Fahrer schwer verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren von Breitenau am Hochlantsch und von Mixnitz bargen den Fahrer des Pkw mit dem Bergegerät. Der Mann ear schwer verletzt und musste intubiert und beatmet werden. Der Hubschrauber Christophorus 12 brachte den Verletzten in die Uni-Klinik nach Graz. Die Straße zwischen Mixnitz und Breitenau musste zwei Stunden gesperrt werden.