Am Stuhleck wurde zum 20. Mal die Wintersaison mit einem Promi-Riesentorlauf eröffnet.

VIP-Skiopening am Stuhleck

© Conny de Beauclair

Cordula Grün konnte leider aufgrund einer Schneeallergie nicht persönlich vor Ort sein. Trotzdem erhielt sie wie auch Sänger Josh., der die VIPs beim Promi-Skirennen am Stuhleck in Aprés-Ski-Stimmung versetzte, einen Sessel auf der legendären Stuhleck-Promibahn. „Am Stuhleck gefällt es mir sehr gut, das ist meine erste echte Winterlandschaft heuer. Die Cordula hat mich heute allein gelassen, weil sie halt wirklich ein Filmrequisit ist und das nicht so gern mag, wenn man sie herumzaht", erklärte der Hit-Sänger die Abwesenheit seiner grünen "Freundin".

In der verschneiten Winterlandschaft wurde die Saison - geöffnet ist schon seit 1. Dezember - mit einem VIP-Skirennen eröffnet. Zahlreiche prominente Gäste folgten der Einladung von Gastgeber Fabrice Girardoni. Das Rennen entschied heuer bei den Damen Schauspielerin und Sängerin Sigrid Spörk auf ihrem Snowboard vor Kimberly Budinsky (Miss Vienna 2016) und "Kernölamazone" Gudrun Nikodem-Eichenhardt für sich, bei den Herren gewann Opus-Mann Ewald Pfleger vor Kabarettist Christoph Fälbl und "Mister Ferrari" Heribert Kasper. Neben Schnelligkeit wurde auch der Fahrstil der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewertet.



TV-Star Albert Fortell versuchte es hingegen diesmal mit einer ganz anderen Strategie, und stand somit nicht am Siegertreppchen: „Nachdem ich zwei Mal gewonnen habe, habe ich es heuer endlich geschafft, wirklich mit Abstand Letzter zu werden. Ich muss sagen, ich genieße es! Ich habe die Fahrt a la Hans Knaus kommentiert." Gerald Fleischhacker, Sieger des VIP-Riesenslaloms im Jahr 2016, moderierte nur und fuhr nicht mit. Dennoch zeigte er sich bereits in der Früh siegessicher: „Für die anderen wäre es ohnehin eine Demütigung gewesen, wenn ich wieder am Rennen teilgenommen hätte.“