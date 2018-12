Facebook

Am Wochenende geht das Singspiel über die Bühne © KK

Zehn Jahre ist es her, dass sich das Vokalensemble Mitterdorf, die Laienbühne Mitterdorf und die Proschenhofmusi zusammengetan und gemeinsam ein Singspiel auf die Bühne gebracht haben. Diesen Samstag, dem 15. Dezember, und Sonntag, dem 16. Dezember, jeweils um 17 Uhr, soll das weihnachtliche Singspiel „Der Heiland ist geboren“ von Norbert Rosenbichler wieder in der St. Barbara-Kirche aufgeführt werden.

„Das Vokalensemble hat in den letzten Jahren nie gemeinsam gesungen. Befreundet sind wir aber trotzdem und für jeden Spaß zu haben“, erklärt René Grubbauer vom Vokalensemble. So ist im Sommer die Idee entstanden, zum Jubiläum das Singspiel noch einmal aufzuführen.

