''Dancing Stars''Auch Virginia Ernst und Elisabeth Görgl tanzen im ORF-Ballroom

Die Runde der bereits bekannt gegebenen fünf Kandidaten (Bild) wird durch Virginia Ernst und Elisabeth Görgl ergänzt. © [M] ORF

Da waren es schon sieben: Neben Regisseur Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner, Comedian Soso Mugiraneza, dem früheren Politiker Stefan Petzner und Schauspieler Martin Leutgeb werden auch Singer-Songwriterin Virginia Ernst und Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl an der zwölften Staffel der "Dancing Stars" mitwirken. Das gab der ORF heute bekannt. Start ist am 15. März 2019.

"Auf der Bühne wollte ich immer mehr Bewegung haben und ein bisschen mehr tanzen - und jetzt kann ich dann vielleicht allen zeigen, dass ich wirklich tanzen kann", wird Virgina Ernst in einer ORF-Aussendung zitiert. "Da ich grundsätzlich im Anzug auftrete und das letzte Mal vor 20 Jahren in einem Kleid gesteckt bin, werde ich auch bei 'Dancing Stars' in den Outfits antreten, die die Männer anziehen - und ich werde auch mit einer Frau tanzen."

Die neuen Dancing Stars: ORF-Show Elisabeth Görgl Elisabeth Görgl, gerne Lizz genannt, will in der neuen "Dancing Stars"-Staffel auf ihr Bewegungstalent vertrauen: "Mir wurde davon abgeraten, Privatstunden zu nehmen, weil man doch so ungeschliffen wie möglich an den Start gehen soll - und das werde ich auch beherzigen." ORF Virginia Ernst Sie ist Singer-Songwriterin, Eishockeyspielerin und vielleicht bald "Dancing Star". In der Tanzshow wird sie mit einer Profitänzerin antreten. ORF Michael Schottenberg Der Schauspieler und ehemalige Direktor des Wiener Volkstheater: Michael Schottenberg. Er schaut schon ein wenig verzwickt ob der kommenden Aufgaben. ORF Stefan Petzner Der prominenteste Zugang zu den Tanzwütigen. Stefan Petzner, umstrittener Ex-Politiker (BZÖ) und PR-Mensch. ORF Soso Mugiraneza Comedian Soso Mugiraneza: "Klassischen Tanz kann ich nicht nicht. 'Dancing Stars' ist die Lieblingssendung meiner Mutter!" ORF Nicole Wesner Hat sicher die Kondition und die Schnelligkeit: Aber auch die Grazie? Box-Weltmeisterin Nicole Wesner ORF Martin Leutgeb Von den "Cop Stories" zu den Tanzmäusen: Martin Leutgeb probierts auch. ORF 1/7

"Ich habe ein gewisses Rhythmusgefühl und hoffe, dass ich mir die eine oder andere Schrittfolge merken kann - und als Sportlerin habe ich gelernt, hartnäckig zu trainieren", meint Görgl zu ihrer Teilnahme: "Mir wurde davon abgeraten, Privatstunden zu nehmen, weil man doch so ungeschliffen wie möglich an den Start gehen soll - und das werde ich auch beherzigen." Zwei Namen von Promi-Tänzern stehen noch aus. Die Moderation der Shows übernehmen wieder Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Martin Ferdiny als "Dancing Star" wird dann im Finale am 10. Mai 2019 ermittelt.