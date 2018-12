Seit Montag hält das Schneetreiben in der Region an, das merken auch die Einsatzkräfte. Sowohl in Mariazell als auch in Krieglach befinden sie sich im Dauereinsatz.

Im Mariazellerland musste auch ein Traktor geborgen werden © FF Mariazell

Zwei Wochen vor Weihnachten hat der Winter doch noch den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erreicht, was die eine oder andere Feuerwehr in der Region ordentlich auf Trab hält. So etwa im Mariazellerland, wo die Freiwillige Feuerwehr bereits am Montag um 16.15 Uhr zu einer Fahrzeugbergung ausrückte. Auf der B 21 zwischen Halltal und Terz war ein Auto von der Straße abgekommen. Ein ähnliches Bild bot sich den Mariazeller Feuerwehrleuten sechs Stunden später, als auf der B 71 ebenfalls ein Fahrzeug hängen geblieben war. In dieser Tonart ging es am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr weiter, als im Bereich Kernboden ein Traktor umkippte.