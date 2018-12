In den Räumlichkeiten des Brucker Kinder Kunst Hauses in der Herzog-Ernst- Gasse 26a wurde das neu gestaltete Generationencafé eröffnet.

Großer Andrang bei der Eröffnung des Generationencafés in Bruck an der Mur, das ein Wohlfühlort für Jung und Alt sein soll © Bruck/Martin Meieregger

Gemütlich Kaffee trinken und plaudern, während die Kleinen beschäftigt sind. Was oft nur schwer zu vereinbaren war, ist ab sofort in Bruck Realität. Auf Anregung der Eltern der „Mini-Kleckser“-Gruppe war das Kinder-Kunst-Haus schon länger auf der Suche nach einem Ort, an dem sich Mütter, Eltern und Großeltern ohne Konsumzwang treffen können. Das neue Generationencafé in der Herzog-Ernst-Gasse wurde in monatelanger Arbeit kinderfreundlich zu einem Wohlfühlort gestaltet.