Verhältnisse unterschätzt Junges Paar auf der Schneealpe in Bergnot

Ein junges Wiener Paar fuhr am Sonntag bei plus 15 Grad in Wien weg, auf der Schneealpe tobte aber ein Schneesturm. Sie suchten Schutz im Schauerkogelhaus, die Bergrettung holte sie dort ab.