Ein junger Obersteirer hatte in der Nacht auf Samstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen.

© Symbolbild/Fotolia

Bei einem Verkehrsunfall Samstag in den frühen Morgenstunden geriet ein Auto in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in Brand.

Gegen 2.25 Uhr verlor ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Ortsgebiet von Langenwang vermutlich auf Grund eines technischen Defektes die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision begann das Fahrzeug zu brennen und stand wenig später in Vollbrand. Der Lenker konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen und verständigte die Einsatzkräfte.