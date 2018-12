30 Jahre lang hat Werner Hofer die „Kultur in der Försterschule“ betreut. Am Mittwoch, dem 12. Dezember, hat er mit „Irish Christmas“ sein letztes Konzert.

Werner Hofer verabschiedet sich am Mittwoch von seinem Publikum © Franz Pototschnig

Am Mittwoch, dem 12. Dezember, wird viel Wehmut dabei sein, wenn ab 19.30 Uhr bei irischen Klängen eine Ära zu Ende geht. Viele treue Besucher kommen zum letzten Mal in die Försterschule, wo sie viele schöne Stunden verbracht haben. Der Grund für das Ende: Werner Hofer ist seit Sommer 2017 in Pension, und dadurch ist auch sein Kontakt zu seiner Ex-Schule nicht mehr so eng.