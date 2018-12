In Langenwang ist ein Streit bei einem Autokauf eskaliert, ein Steirer (48) wurde mit dem Messer schwer verletzt. Der Tatverdächtige wurde in Salzburg festgenommen.

Am Tatort © KLZ/Theny

An der Haustüre hängt noch der Weihnachtsstern .. Aber vor dem Haus in Langenwang ist am Freitag gegen 21.45 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Auslöser: ein privater Autokauf. Mittlerweile sitzt der Tatverdächtige in Salzburg in Polizeigewahrsam.

Denn im Zuge des Konflikts dürfte er ein Messer gezogen und damit den Kontrahenten (48) verletzt haben. Dieser erlitt eine schwere Stichwunde am Bauch.

Schwer verletzt schleppte sich der Mann zu seiner Nachbarin. Sie rief darauf die Einsatzkräfte.

Das Opfer, es wohnt ein paar Meter vom Tatort entfernt, wurde bei Bewusstsein ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark eingeliefert und dort sofort operiert.

Die Identität des flüchtigen Täters ist bekannt, die Fahndung lief seit Freitagnacht. "Mittlerweile wurde ein möglicher Tatverdächtiger in Salzburg festgenommen", teilte die Polizei mit.





Das LKA Steiermark hat den Fall übernommen.