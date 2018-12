Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chefinspektor Werner Ebner und Gruppeninspektor Peter Scherr im Gespräch mit einer Verkäuferin auf dem Mürzer Weihnachtsmarkt © Franz Pototschnig

Der Advent ist nicht so sehr die stille Zeit, sondern eher die Zeit der Hektik, des Gedränges und der locker sitzenden Brieftasche. Das lockt auch Leute an, die mit Besinnlichkeit wenig am Hut haben, wie Gruppeninspektor Peter Scherr vom Bezirkspolizeikommando Bruck-Mürzzuschlag sagt: „Wir haben alljährlich im Advent eine starke Zunahme an Taschen- und Trickdiebstählen zu verzeichnen.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.