Am Freitag verabschiedete sich der Kapfenberger Polizeichef Erich Stebegg in die Pension. Sein Nachfolger ist Manfred Pichler.

Chefinspektor Erich Stebegg (l.) übergibt sein Amt an Manfred Pichler © Marco Mitterböck

Der 2:0-Heimsieg des KSV über Amstetten war für den Kapfenberger Polizeichef Erich Stebegg ein ganz besonderes Spiel, war es doch sein letztes als aktiver Polizist. Was vor 16 Jahren – nach der Rückkehr des KSV in den Profifußball – begonnen hatte, nahm in der Vorwoche nach 351 Einsätzen als sogenannter „szenekundiger Beamter“ ein würdiges und erfolgreiches Ende.

