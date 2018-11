Beim Abstieg vom Karlhochkogel rutschte ein 47 Jahre alter Mann aus und stürzte kopfüber in eine Doline. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

Der Rettungshubschrauber C12 rückte aus © Jürgen Fuchs (Sujet)

Ein 47 Jahre alter Einheimischer ging am Donnerstag gegen 7.30 Uhr gemeinsam mit einem Jagdkollegen zur Gamsjagd im Gemeindegebiet Thörl. Während des Abstieges vom Karlhochkogel rutschte der 47-Jährige gegen 14.30 Uhr auf dem schneebedeckten Boden aus und stürzte kopfüber in eine Doline. Nach rund zehn Meter Sturzhöhe verfingen sich der Rucksack und eine Rückentrage an einem Felsvorsprung, sodass ein weiterer Absturz verhindert wurde.