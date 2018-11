Facebook

Günther und Christa Hösele mit einer Puppenstube © Martina Pachernegg

In den leer stehenden Schaufenstern in der Brucker Innenstadt hat sich vor wenigen Tagen viel getan. Hinter den Glasscheiben sind nun allerhand Puppenstuben zu bestaunen. „70 Stück haben wir untergebracht. Zuhause in unserem Lager haben wir noch 15 weitere. Zu viele in die Auslagen zu stellen, macht dann aber auch keinen Sinn“, erklärt Günther Hösele. Der Kindberger sammelt und kreiert gemeinsam mit seiner Ehefrau Christa die Miniaturen. Zu sehen sind die Exponate während der gesamten Vorweihnachtszeit. „Dann kommen wir und bauen die Puppenstuben wieder vorsichtig ab. Die Stuben müssen schließlich mit Vorsicht behandelt werden“, so Günther Hösele.

