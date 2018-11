Facebook

Im Jahr 2017 war Robert Galler, Vorstand des Lehrstuhls für Subsurface Engineering der Montanuniversität Leoben, in der Kategorie „Forschung“ Österreicher des Jahres. In Eisenerz, beim Tunnelforschungszentrum „Zentrum am Berg“ am Erzberg, das gerade umgesetzt wird, war der 51-jährige Familienvater treibende Kraft und schreibt damit Geschichte. Nach dem Besuch der HTL für Bauwesen und Tiefbau in Graz studierte Galler an der Montanuni Leoben Bergwesen mit der Spezialisierung im Bereich Geomechanik, Tunnelbau und Konstruktiver Tiefbau. 1997 promovierte er und wechselte nach Salzburg in die Privatwirtschaft. Seit 2006 ist er an der Montanuni.